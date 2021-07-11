banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Şeker hastalarına özel mor baklava
Şeker hastalarına özel mor baklava
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Ege Denizinde 4.3’lük deprem

AK Parti Kuşadası’nın acı günü

Kuşadası Ak Parti kurucu ilçe başkanı olan Ali Kara geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

AYDIN 11.07.2021, 12:25
AK Parti Kuşadası’nın acı günü
banner502

Kuşadası Ak Parti kurucu ilçe başkanı olan Ali Kara geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Kuşadası kurucu ilçe başkanlığı yapan Ali Kara, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kara geçtiğimiz günlerde beyin kanaması sonucu Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Kara hayatını kaybetti. Kara’nın ölümü Kuşadası’ndaki sevenlerini yasa boğarken birçok partili taziye mesajı yayınladı. Kara’nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, toprağa verilecek.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501