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AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı olağan kongresi yapıldı

AK PARTİ KUŞADASI İLÇE TEŞKİLATI 7. OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI. TEK LİSTE HALİNDE GİDİLEN SEÇİMLERDE MUSTAFA GÖKÇE YENİDEN İLÇE BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

AYDIN 13.09.2020, 06:49
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AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı olağan kongresi yapıldı

AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı 7. olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Mustafa Gökçe yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Salgın kuralları nedeniyle Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nın bahçesinde gerçekleştirilen Kuşadası AK Parti ilçe kongresine AK Parti Aydın il koordinatörü ve Osmaniye milletvekili İsmail Kaya, Aydın milletvekilleri MKYK üyesi Metin Yavuz, Mustafa Savaş ve Rıza Posacı ile Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, Kuşadası eski belediye başkanları Fuat Akdoğan ve M. Esat Altungün, ile birlikte eski milletvekilleri, eski yöneticiler, kadın ve gençlik kolu yöneticileri ve partililer katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut ilçe başkanı Mustafa Gökçe aday oldu. Turizmci Mustafa Gökçe’nin yeniden başkan seçildiği kongrede ayrıca, 30 kişilik yeni yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delegeleri de belirlendi.

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