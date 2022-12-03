AK Parti Karacasu’da 65 yeni üye

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Ekim ayında AK Parti 65 yeni üye kazandı.

Aydın’ın en küçük ilçeleri arasında yer alan Karacasu’da geçtiğimiz Ekim ayında AK Parti’ye katılanların sayısı 65 oldu. AK Parti’nin Aydın’da her geçen gün güç kazandığını ifade eden Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç, “AK Parti Ankara Genel Merkezimizin çalışmaları çerçevesinde Aydın İl Başkanlığımızın talimatlarıyla partimize katılan yeni üyelerimizin rozetlerini taktık. Rozetlerini taktığımız geçtiğimiz Ekim ayında toplam 65 yeni üyemiz oldu. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine çalışmalarımız halen devam etmektedir” dedi.