AK Parti İl Başkanı Özmen’den, yerel basına genelge desteği

Cumhurbaşkanlığı’nın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile birlikte basına yönelik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, sorunun çözülmesi noktasında köprü olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’yle kamu kurum ve kuruluşlarının, kütüphane ve medya takibi birimleri dışında günlük gazete alması yasaklanmıştı. Genelgeyle ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının, kurum faaliyetiyle doğrudan ilgili olanlar dışında gazetelere reklam vermesinin de önüne geçilen karara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yayınlanan genelgenin yerel basını hedeflemediğine dikkat çekerek “Ortada bir yanlış varsa ve telafisi mümkünse bu muhakkak giderilir. Bu noktada bizim üzerimize düşen bir şey varsa da biz yetkililere ulaşarak köprü oluruz” dedi.

Konu ile ilgili yerel basının hedef olmadığının altını çizen Başkan Özmen; “Öngörülen metinde eğer yerel basınımız adına bir mağduriyet oluşacaksa, yerel basınımızın zarar görmemesi için veya en az zararla çıkabilmesi için yapılması gereken bir müdahale varsa biz bunu yetkililere ileteceğiz. Bu noktada genelgenin kesinlikle yerel basının hedef alınarak yapıldığını düşünmüyorum. Hepimiz bunun neden yapıldığının farkındayız. Kamu kaynaklarının burada farklı yöntemlerle farklı kanallara aktararak farklı sonuçlara ulaşmaya çalışanların olduğunu biz biliyoruz. Burada hedeflenenin kesinlikle yerel basın olmadığına inanıyorum. Bu noktada eğer bir düzeltme yapılacaksa, bizler üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Bildiğimiz kadarıyla da önümüzdeki haftalarda İletişim Başkanlığı da yerel medya mensupları ile bir araya gelip bir istişare değerlendirme toplantısı yapacak. Orada da bu gündeme gelecektir kuşkusuz. Yani bir yanlış varsa ve telafisi mümkünse bu muhakkak giderilir. Bu noktada bizim üzerimize düşen bir şey varsa biz yetkililere ulaşarak köprü oluruz” dedi.