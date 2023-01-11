AK Parti İl Başkanı Özmen, adaylık için başkanlıkta istifasını açıkladı

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, milletvekili aday adayı olabilmek için parti başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında mevcut İl Başkanı Ömer Özmen, 8 yıldır görev yaptığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olabilmek için partisinden istifa ettiğini duyuran Başkan Özmen “Bugün itibariyle 2015 yılı Ocak ayından bu yana büyük bir onur ve şerefle yürütmekte olduğum AK Parti Aydın İl Başkanlığı’ndan Genel Merkezimizin de uygun görmesi ile milletvekilliği aday adaylığı için ayrılmış bulunmaktayım. 8 yıl boyunca bu onurlu ve şerefli görevi yapmama imkan sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Merkez teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığım milletvekillerime, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatıma, ilçe başkanlarıma, belediye başkanlarıma, en zor süreçlerde bizi yalnız bırakmayan davamızın isimsiz kahramanlarına bizimle yol yürüdükleri ve bu davanın yükünü beraber sırtladığımız için de teşekkür ediyorum. Allah her birinden razı olsun. Yine bu süreçte bana en büyük desteği sağlayan aileme de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çocuklarımın büyüme çağında evdeki eksikliğimi hissettirmeyen eşim, kuşkusuz bu süreçte en büyük destekçim olmuştur. Bugüne kadar nasıl bu davanın neferi olarak hizmet ettiysem bundan sonra da aynı bilinçle ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ için ve ‘Daha Adil Bir Dünya’ için çalışmaya devam edeceğim. 2023 seçiminin ülkemiz, ilimiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan Özmen’i AK Parti İlçe Başkanları, AK Partili Belediye Başkanları ve partiler yalnız bırakmadı.