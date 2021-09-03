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AK Parti Efeler Teşkilatı aşure kaynattı

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı tarafından aşure hayrı düzenlendi. Pişirilen aşureler ilçe merkezindeki vatandaşlara dağıtıldı.

AYDIN 03.09.2021, 10:23
AK Parti Efeler Teşkilatı aşure kaynattı

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı tarafından aşure hayrı düzenlendi. Pişirilen aşureler ilçe merkezindeki vatandaşlara dağıtıldı.

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı, Muharrem ayının gelişi nedeniyle geleneksel aşure hayrı düzenledi. Hayırda ilk ikramı AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir yaparken, hayra katılan partililer tarafından yüzlerce Efelerli vatandaşa aşure ulaştırıldı. Aşure hayrına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Elbir, "Muharrem ayı nedeniyle düzenlediğimiz aşure hayrı her kesimden yoğun ilgi gördü. 2 bin 500 kişiye aşure ikramı yaptık. Allah kabul etsin, daha nicelerini yapmayı kısmet etsin. Hayrımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum Bu hayırlar birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor" dedi.

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