AK Parti Efeler Kadın Kolları’ndan çevre farkındalığı

Efeler İlçe Kadın Kolları Çevre Koruma Haftası’nda farkındalık oluşturmak adına Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yerli ve milli tohumları ile fesleğen fidesi, çiçek tohumları ve poşet kullanımını azaltmak için bez çanta dağıtımı yaptı.

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak ve doğaya büyük zarar veren poşet kullanımını azaltmak amacıyla vatandaşlara tohum, fide ve bez çanta dağıttı. Yaşamak ve doğayı korumak adına AK kadınlar olarak cemre gibi toprağa, suya ve havaya hayat verebilmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakabilmek için var gücümüz ile çalışacaklarını ifade eden AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, "Daha temiz şehirlere, yeni yeşil alanlara, temiz denizlere geri dönüşüm ile ulaşabileceğimizi biliyoruz. Sürdürebilir bir çevre, sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz. Çevre sevdalısı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz binlerce yeşil yatırımla bugün şehirlerimiz daha temiz daha yeşil daha yaşanabilir" dedi.

AK Parti’nin çevre adına önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Ege, “Millet Bahçeleri Projesini hayata geçiren, tüm dünyanın gıpta ile baktığı ve ilham aldığı Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçiren, 2002’de 208 milyon hektar olan orman varlığımızı 22.9 milyon hektara ulaştıran, mavi bayraklı plaj sayısını 127’den 519’a çıkaran, çevre dostu ulaşımı teşvik eden, korunan alanlarımızı 2 kat arttıran AK Partimiz gerçek anlamda çevre bilincini gerçekleştirdiği çalışmalar ile geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur. Çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda güçlü bir iddianın sahibiyiz. Bu güne kadar ortaya koyduğu hedefleri bir bir gerçekleştiren AK Partimiz dün olduğu gibi bugünde sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yoluna devam etmektedir. AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları olarak yarınların Türkiye’sini her bakımdan daha yaşanabilir kılmak için insan odaklı ve çevreye duyarlı projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.