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AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları lösemili çocukları yalnız bırakmadı

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve beraberindeki heyet, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle ADÜ Hastanesi’nde tedavi gören minikleri ziyaret etti.

AYDIN 06.11.2021, 10:39
AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları lösemili çocukları yalnız bırakmadı

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve beraberindeki heyet, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle ADÜ Hastanesi’nde tedavi gören minikleri ziyaret etti.

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve beraberlerindeki heyet, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören lösemi hastası minikleri ziyaret etti. Çocuklara çeşitli hediyelerde veren partililer, miniklerle sohbet ederek iyi dileklerini iletti. AK Parti’li heyete ziyaretlerinde ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş’ta eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle minik kalpleriyle büyük mücadele veren evlatlarımızı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ziyaret ederek acil şifalar diledik. Lösemi ciddi fakat tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sevgi ve umut lösemili çocuklarımızın ihtiyacı olan en öncelikli iki şeydir. Efeler İlçe Kadın Kollan olarak Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği çerçevesinde tedavi gören çocuklarımıza çeşitli hediyeler verip farkındalık bilinci oluşturmak adına bu büyük mücadelelerinde çocuklarımıza destek olmak istedik. Onların gözündeki mutluluk dünyaya değer. Bize bu imkanı sağlayan ve her daim sevgi ve özveri ile hastalarının yanında olan Dr. Öğretim Üyesi Mediha Akçan, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülsüm Pekçetin, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gülistan Çekin ve Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Boztaş’a teşekkür ederiz" dedi.

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