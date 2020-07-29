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AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’ndan Rektör Aldemir’e ziyaret
AK PARTİ EFELER İLÇE BAŞKANI HÜSNÜ ELBİR, AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. OSMAN SELÇUK ALDEMİR’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
AYDIN 29.07.2020, 16:25
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AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
AK Parti Efeler ilçe yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette, iyi dilekler aktarıldı. ADÜ Rektörü Aldemir’in üniversite birimleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyaret, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir’in çiçek takdimi ile sona erdi.
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