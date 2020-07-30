AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir’in Kurban Bayramı mesajı
AK PARTİ EFELER İLÇE BAŞKANI ELBİR’İN KURBAN BAYRAMI MESAJI
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Elbir mesajında, “Milli birlik ve beraberliğimizin en yüksek seviyede tezahür ettiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu, hoşgörü ve barışın en yoğun şekilde yaşandığı özel günlerimizden Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız. Bayramlar her türlü toplumsal ve kutsal değerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyan müstesna günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için bir vesiledir bayramlarımız.
Bölünmez bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi sürekli kılmak, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamak sevgi ve hoşgörü ile mümkündür. Sağlıklı ve müreffeh gelecekler şimdi göstereceğimiz sabır ve gayretlerin sonucu olacaktır. Bu vesileyle, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Aydınlı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm dünya devletlerine barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
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