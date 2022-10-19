AK Parti Efeler İlçe Başkan vekili Subaşı, Muhtarlar Günü’nü kutladı

AK Parti Efeler İlçe Başkan vekili ve işadamı Ramazan Subaşı 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Subaşı mesajında, “19 Ekim 1829 yılında kurulmuş olan Muhtarlık Teşkilatı günümüze kadar işlevi ve önemini koruyarak devam etmiştir. Demokrasinin yereldeki en köklü örneğini temsil eden muhtarlarımız mahalle ve köylerdeki vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ilişkisinde önemli bir köprü görevi üstlenmişlerdir. Bu doğrultuda halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Muhtarlarımız hizmet görevlerinin yanı sıra vatandaşımızın hastasında, cenazesinde, düğününde kısacası sosyal yaşamın her alanında önemli bir sosyal görev üstlenerek vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, özellikle muhtarlarımıza ayrı bir önem vererek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin kapılarını onlara sonuna kadar açmış onların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek kıymetli muhtarlarımızın yanında olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Aydın’ımız değerli muhtarları olmak üzere tüm muhtarların muhtarlar gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.