AK Parti Aydın’da ’Ökten’ dönemi resmen başladı

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) Aydın İl Başkanlığı görevine atanan Gökhan Ökten görevi önceki başkan Ömer Özmen’den devraldı. Ökten yaptığı konuşmasında yol arkadaşlarına, "Bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayın. Biz sizlerle biriz, sizlerle beraberiz" dedi.

Genel seçimlerde Aydın’dan milletvekili aday adayı olmak için için görevinden istifa eden Ömer Özmen’in yerine getirilen isim belli oldu. Özmen’in istifasının ardından yeni il başkanını belirlemek için temayül yoklamasına gidildi. Aytaç Arslan, Cihat Akkuş, Oğuz Kendirlioğlu ve Gökhan Ökten isimleri ön plana çıktı. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan görüşmeden sonra Arslan, Akkuş, Kendirlioğu ve Ökten Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilirken, yapılan görüşmenin ardından; AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Efeler İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı, İl Yürütme Kurulu, Tanıtım Medya Başkanlığı gibi partinin pek çok kademesinde görev alan ve bir önceki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olan Gökhan Ökten AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevine atandı.

Atamanın ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nda devir-teslim töreni yapıldı. AK Partili belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile partililerin yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan AK Parti Aydın önceki dönem il başkanı Ömer Özmen, "Yaklaşık 8 yıl önce devraldığım emaneti bugün Gökhan kardeşimize devretmenin huzurunu yaşıyorum. Bu vesile ile partimizin kurucu il başkanı Ahmet Rıza Acar olmak üzere, sonraki dönemlerde başkanlık yapan Mehmet Erdem, İsmail Hakkı Eser, Mehmet Sadık Atay ve Ahmet Ertürk’e de partimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi partimiz 2001 yılında kuruldu ve 22 yıllık iktidarda. Partimize emeği geçen, değişik kademelerde görev alan yol arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyor, ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Önümüzde tarihi açıklanmış bir seçim süreci var. Bu seçim sürecine girerken, bu birlik ve beraberliğimizin Aydın’da netice ile sonuçlanacağına yürekten inanıyorum. Gökhan kardeşimiz de partimizin uzun yıllar gençlik kolları başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, il yönetimimizde değişik zamanlarda yürütmede bulunmuş, bir dönem de beraber görev yaptığımız bir kardeşimiz. Bu emanetin altından da layıkıyla kalkacağına yürekten inanıyor kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

"Başarılı olacağımıza söz verdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Aydın’da başarılı olacaklarına söz verdiklerini belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Siyaset gerçekten zor bir iş. Gönül kırmamak, hep gönül yapmak üzerine kurulu bir iş. Bu manada uzun bir dönem il başkanlığımızı yapan, o güç dönemlerde, zor seçimlerde başkanlık görevimizi yapan ve bugün önümüzdeki seçim için ayrılan Ömer başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben dahil 4 kişi Ankara’ya gittik. Hep birlikte cumhurbaşkanımızın Aydın için belirleyeceği ismi heyecanla bekledik. Aynı odada o heyecanı paylaştık, inşallah bunda sonraki süreçte de paylaşmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bizim ismimizi söylediğinde tabi ki mutlu olduk. Ancak bu mutluluğumuz sadece kendimiz ile alakalı değil. Bilindiği gibi daha önce gençlik kollarında görev yaptım. Bu görevi tevdi alırken gençlik kollarında bugüne kadar görev yapmış tüm arkadaşlarımız adına aldım. İlçe başkanlığı görevim de oldu. Sadece merkez ilçe değil Aydın’da tüm ilçe başkanlığı yapmış tüm arkadaşlar adına bu görevi tevdi aldım. Bizlere siyasette çok destek olan, kapı kapı dolaşarak çalışan kadın kollarımız var, eşlerimiz var. Tüm kadınlar adına bu görevi tevdi aldım. Allah mahcup etmesin. Hepimizin adına cumhurbaşkanımıza çok çalışacağımıza, bir olacağımıza, diri olacağımıza ve önümüzdeki seçimde Aydın’ı layık olduğu gibi temsil edip, başarılı olacağımıza söz verdik. Bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayın. Biz sizlerle biriz, sizlerle beraberiz" ifadelerini kullandı.