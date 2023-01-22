AK Parti Aydın Milletvekili Savaş’tan, CHP’li Vekil Bülbül’e ilginç davet

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yaptığı basın açıklaması ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün Aydın’daki iş ve istihdam açığı ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verip “Yaptığı açıklamalar Süleyman Bülbül’ün Aydın’dan ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor. Kendisini Aydın’a davet ediyorum” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün Aydın’daki işsizlik rakamlarına ilişkin açıklamasını şaşkınlıkla okuduğunu ve Bülbül’ün yanlış yönlendirildiğini ileri süren AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “CHP’li vekil açıklamasında 2022 yılı Ocak-Aralık aylarında 87 bin 424 kişinin İş Kurumu’na başvurduğunu ve ilimizde 35 bin 431 kişinin halen işsiz olduğunu söylemiş. Zahmet buyurup İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğüne gitse, bu rakamları oradan alsa Aydınlı hemşehrilerimize doğru bilgiler aktarabilirdi. Sayın Bülbül’ün bahsettiği zaman dilimine ilişkin kurumun resmi verilerine göre; 2022 yılında özel sektör işyerlerinden 38 bin 799 açık işçi talebi alınmış, 30 bin 272 kişinin işe yerleşmesine aracılık edilmiştir. İş taleplerinin yaklaşık 7000-8000 kişilik kısmı karşılanamamıştır. Kurum kayıtlarında işsiz olduğunu beyan eden (daha iyi şartlarda iş arayan, mesleğini değiştirmek isteyen kişiler vb. de dahil) kişi sayısı: 35 bin 431 kişidir. Dikkat ederseniz bunların tamamı işsiz değildir, bu sayının içinde işini değiştirmek isteyenler, daha iyi şartlarda iş arayan kişiler bulunmaktadır. Hal böyleyken yaklaşık 35 bin kişinin işsiz diye açıklanması doğru bir ifade değildir. OSB’lerde bulunan fabrikaların, seramik, kağıt, gıda, makina ve imalat sektörlerinin işçi talebi bulunmaktadır” dedi.

“Aydın’a gelsin”

Seçim dönemlerinde rakipleri tarafından ikameti Aydın’da olmamakla eleştirilen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, açıklamasının devamında “Aydın’da Gerçek böyleyken, Süleyman Bülbül’ün açıklamaları bize kendisinin Aydın’dan ne kadar uzakta olduğunu göstermektedir. Bir Aydın milletvekili olarak kendisini şehrimizin gerçek gündemleriyle meşgul olmaya, halkımızın, iş dünyasının ihtiyaçları için çabalamaya her şeyden önce Aydın’a gelmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.