AK Parti Aydın Milletvekili Savaş’ın ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ’30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümüne ulaşmanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Bu şanlı zaferimiz, aziz milletimizin, esareti tereddüt etmeksizin reddettiği, gücünü sınayanlara gerekli cevabı verdiği önemli dönüm noktalarından biridir. Büyük Taarruz zaferiyle bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Aziz milletimizin bağımsızlık iradesi, istiklal ve istikbal uğruna korkusuzca şehadete yürüyebileceği gerçeği bir kez daha vücut bulmuş, bu irade tarihte silinemeyecek destanlardan bir tanesi haline gelmiştir. 30 Ağustos Zaferimizin bizlere en önemli emaneti Cumhuriyet’imiz olmuştur. Bizler de bu emanetimize sahip çıkarak Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza edecek, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma gayemiz için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru korkusuzca yoluna devam eden aziz milletimiz, ne terörle ne de hain darbe girişimleriyle bu yoldan saptırılamayacaktır" diyen Milletvekili Savaş, "Ülkemizi, her alanda başarılarla taçlandıracak; hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız. Bu inanç var oldukça necip milletimiz gelecek asırların inşasında en önemli aktörlerden birisi olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi hürmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.