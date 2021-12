AK Parti Aydın Milletvekili Posacı; "Türkiye eski Türkiye değil"

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 4 milletvekilinin katılımıyla 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını, üreten ve üretenine de destek veren bir ülke olduğunu belirtti.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı son günlerinin yaşandığı 2021 yılı için genel bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen AK Partili milletvekilleri de alanlarındaki Aydın iline yapılan yatırımları ve gerçekleştirilmesi planlanan hizmetleri basın mensupları ile paylaştı. Toplantının açılışı konuşmasını yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 2021 yılının AK Parti teşkilatı için verimli bir yıl olduğunu ifade ederek, “Bu yıl içerisinde 7. olağan kongre süreçlerimizi her üç kademede tamamladık. Covid öncesinde yüz yüze planlanan ancak salgın nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Siyaset Akademisi eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Milletvekillerimiz ile birlikte ilçe programlarımızı düzenledik. Geçtiğimiz haftalarda da Kuşadası’nda da Teşkilat Akademisi programımızı tamamladık. Düzenli olarak teşkilat içerisindeki toplantılarımızı sürdürüyoruz” diye konuşarak 2022 yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

“Aydın’da kente göçüş az”

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı Aydın genelindeki tarımsal ürünlerinin kıymetli olduğunu bu nedenle de kente göçüşün az olduğunu ifade ederek, “Aydın’da kırsal nüfus yüzde 40 kent nüfusu yüzde 60. Ülke ortalamışı ise kırsalda yüzde 20, kentte ise yüzde 70-80 civarı. Aydında hem dağdaki hem de ovadaki ürün kıymetli. Bu nedenle de kente göçüş az. Hayvancılıkta 2002 yılında Türkiye genelinde 25’inci il konumunda bulunurken, şu anda 9’uncu sıradayız. Bitkisel üretiminde ise 2002’de 9’uncu şimdi 15’inciyiz. Hayvan sayımızın artması ürün desenimizi de değiştirdi. Süt olarak bakıldığında Türkiye’de 7’inci sırada bulunuyoruz. Toplamda 748 adet de tarımsal tesisimiz bulunuyor. Toplam arazi varlığı 811 bin 600 hektar olarak tespit edilmiştir” dedi.

“5 adet alanda 134 bin hektar büyük ova kapsamına alındı“

Aydın’da 134 bin hektar alan tarım arazisinin büyük ova kapsamına alındığını belirten Posacı, “Biz yıllardır tarım arazileri korunması için mücadele veriyorduk. Toplam 5 adet alanda 134 bin hektar alan tarım arazisi korunmasında önemli bir adım atılarak büyük ova kapsamına alınmıştır. Ürün deseni baktığımızda birinci olduğumuz ürünler incir, kestane, arpa, kereviz olarak sıralanıyor. Pamuk, çilek, buğday, enginar, turunç, börülce üretiminde 2’nciyiz. Sofralık zeytinde de 3’üncüyüz. Ağaç sayısı varlığı bakımından da birinciyiz. ÇKS genelde işletmelerimiz 50 ile 100 dekar arasında bulunuyor. 30 bine aşkın da traktör sayımız var. Balıkçılıkta 22 ton üretim var ama hedefimiz 100 bin tona çıkmak. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Büyük baş işletme büyüklüğü 1 ile 10 baş arası 7 bin 200 tane, 500 baş üzeri 448 tane. 7 tane de mezbahamız var” diye konuştu.

“AK Parti döneminde tarımsal desteklemeler artış gösterdi”

AK Parti hükümeti döneminde tarımsal desteklemelerin artış gösterdiğinin altını çizen Aydın Milletvekili Posacı, “Destekleme bütçemiz şu anda 25 milyar TL’yi buldu. AK Parti iktidarı döneminde 1.8 milyar ile başlayan süreç buralara kadar geldi. Bu da önemli gelişmedir. Aydın’a 2012’de 215 milyon TL destek varken bu sayı 2020 yılında 640 milyona yükseldi. 761 ton tohum dağıtımı sağlandı. Kırsal kalkınmada Tarım Bakanlığı nezdinde 87 milyon TL’lik bir destek sağlanmıştır. Kadıköy’deki jeotermal ile ısınan topraksız sera çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Bürokratik problem çözülürse bu çalışma Aydın’da yıllardır beklenen jeotermal ile tarımın buluşturulması adına örnek olacak. Didim’de direk 2 bin, dolaylı ise 8 bin kişiye istihdam sağlayacak bir proje vardı. Bazı tepkilerden dolayı bu yatırım proje aşamasında beklemede. İl genelinde fidan dağıtımımız, yangından zarar gören ilçelerimizde desteklerimiz devam ediyor. Didim ve Çine ilçemizde arazi dağıtımını yaptık. Bu da önemli bir hizmet” ifadelerini kullandı.

“DSİ, 2003-2021 arasında Aydın’a 8.11 milyar TL yatırım yaptı”

AK Parti Aydın Milletvekili Posacı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün AK Parti iktidarı dönemi boyunca Aydın’a toplamda 8.11 milyar TL’lik önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, “Gübre ve yemdeki sıkıntıları çözmek için çalışıyoruz. Bu konuda TMO devreye girmesi ile yaklaşık 50 bin ton buğday, arpa ve mısır çiftçimize indirimli fiyatla verildi. Desteklemeler devam ediyor. Dane zeytinde destek ilk bizim dönemimizde oldu. Bozuk orman arazilerini de tarıma kazandırdık. Bu da bizim dönemimize nasip oldu. Önümüzdeki süreçte bozuk orman arazilerini çiftçiye tahsis ederek incir üretimimizi daha da arttırmış olacağız. DSİ 2003-2021 döneminde Aydın’a 8.11 milyar dolar yatırım yaparak 179 tane tesis kazandırdı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle kötü bir sezon geçirdik. DSİ’nin planlaması ile gayet başarılı bir sezon geçirildi” dedi.

"Üretiyor ve üretene de destek veriyoruz"

AK Parti döneminde birçok alanda olduğu gibi tarımda da güzel gelişmeler olduğunu sözlerine ekleyen ve Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını ifade eden Posacı sözlerini şu sözlerle noktaladı;

“Pamuk ve buğday fiyatları çiftçimizin beklentilerinin üzerinde oldu. Son dönemde sıkıntımız sadece yem ve gübre oldu. Kur operasyonundan sonra da fiyatlar düşüşe geçti. Şu an itibariyle yem fiyatları yüzde 20-25 civarında düştü. Gübre fiyatlarında da yüzde 20-25 civarında düşüş olacak. Türkiye’de ilk defa TMO incir alımı yaptı. Fiyatları makul seviyeye çıkardı. Biz her zaman üreticinin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 87 milyon TL kırsal kalkınma desteğimiz oldu. 164 milyon TL’lik TKDK marifeti ile 194 projeye destekleme yapıldı. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Üreten ve üretenine destek veren, her şartta çiftçinin yanında oluyoruz. Biz çiftçi dostuyuz ve çiftçimizin problemlerini çözmeye devam edeceğiz.”

Posacı’nın ardından diğer milletvekilleri de Aydın’a yapılan yatırımlar hakkında bilgiler vererek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.