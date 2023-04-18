AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Sarıbaş sepet örmedeki maharetlerini sergiledi

Seçim çalışmaları çerçevesinde Söke ilçesindeki roman vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, romanlarla birlikte hasır örüp sepet yaptı. AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı hedefini yakalaması için toplumun tüm kesimlerinin sürece destek vermesi gerektiğini belirten Sarıbaş, “Artık eski Türkiye yok. 14 Mayıs sabahı Türkiye yeni bir yüzyıla uyanacak” dedi.

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta yüzyılın seçimine gideceğini söyleyen AK Parti Aydın Milletvekili adayı Seda Sarıbaş, vesayet heveslilerinin hak ettiği cevabı sandıkta alacağını kaydetti. Seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Söke’de roman vatandaşları ziyaret eden Sarıbaş ilgiyle karşılandı. AK Parti’nin kendilerine verdiği değerin farkında olduklarını belirten roman vatandaşlarla birlikte hasır örüp sepet yapan Seda Sarıbaş, çocuklarla da keyifli vakit geçirdi. Sarıbaş’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren roman vatandaşlar, “Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ortaya koyduğu gayreti biz çok iyi biliyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Seda hanım da bizi ziyaretiyle mutlu etti. Biz bu iktidar sayesinde değer gördük. Bunu unutmamız mümkün değil” ifadelerini dile getirdi.

"14 Mayıs sıradan bir tarih değil"

Türkiye’nin son 21 yılda ortaya koyduğu ekonomik ve sanayi kalkınmasının yanında askeri alanda güçlenmesini hazmedemeyen odakların bu ilerleyişi durdurmak için harekete geçtiğini belirten Seda Sarıbaş, “Cumhurbaşkanımızın maruz kaldığı saldırılar açıkça ortada. Karanlık eller yerli işbirlikçileri eliyle her türlü tehdit, baskı ve kalkışmayı denedi. Ancak her seferinde milletin desteğini arkasına alan liderimiz bunları püskürttü. Milletimiz Gezi Olaylarını, 17-25 Aralık kumpas girişimini, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını unutmadı. Bu milletin unutmadığı ve yüreğinde bir kor gibi duran başka lider var ki o da merhum Başbakan Adnan Menderes’tir. Bu millet Menderes’in acısını ve yasını hala yüreğinde hissediyor. Bundan 73 yıl önce sadece ama sadece milletin desteğini alıp iktidar olan vatan evlatlarının darağacında sallanışını bu millet unutmadı. Şimdi yine bir 14 Mayıs’ın arifesindeyiz. İşte o gün geldiğinde bu millet aklını ve vicdanını kendisine rehber edip sandığa gidecek. Artık eski Türkiye yok. Türkiye’yi karanlık günlere, vesayetçi günlere geri döndürme çabasın içinde olanlara bu millet en güzel cevabı verecek” diyerek toplumun tüm kesimlerini oy kullanmaya çağırdı.