banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ekrem İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu
Ekrem İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu
Mutant koronavirüs ABD'de görüldü
Mutant koronavirüs ABD'de görüldü
Kar Marmara'ya geri dönüyor!
Kar Marmara'ya geri dönüyor!
İtalya Başbakanı Conte görevinden istifa etti
İtalya Başbakanı Conte görevinden istifa etti

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde, güven tazeledi

AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen kongrede mevcut başkan Duygu Göğde yeniden seçildi.

AYDIN 26.01.2021, 16:45
2
AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde, güven tazeledi

AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen kongrede mevcut başkan Duygu Göğde yeniden seçildi.

AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi sosyal mesafe kuralları kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. AK Partili kadınların büyük heyecan yaşadığı kongrede kadınlar yeni yönetimi belirledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin’in divan başkanlığını yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Başkanı Ersin yaptığı konuşmada "5 milyon 300 bin kadın üyemiz ile 81 il ve 922 ilçede kadın kadın kolları teşkilatlarımız ile ak kadınlarımızın mücadele azmi, kararlılıkları, inanmış ve adanmışlıkları gücümüze güç katıyor" dedi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, "Bir çocuğun gözünde ışıltı, bir yaşlının dilinde dua, bir yaralı gönüle merhem olmak için çalışıyor ve çabalıyoruz. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımıza güzel bir yarın bırakabilmek için inandığımız yolda yürürken önümüze çıkan her zorluk bizi duraksatmaz, aksine güçlendirir. Çünkü biz AK Kadınlar olarak biliriz ki davası hak olanın, yardımcısı Allah’tır, hak olan davada zafer de muhakkaktır. Görevde bulunduğumuz 3 sene boyunca uyum içerisinde dolu dolu günlerimiz geçti. Omuz omuza yürüdüğümüz değerli dava arkadaşlarımın azimli çalışmaları gelecekte daha güzel günler göreceğimizi müjdeliyor. Yeni yönetimimiz partimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuşarak kendisine destek veren tüm partililere teşekkür etti.

AK Parti’nin çok büyük bir aile olduğunu ve 2023 seçimlerinde Aydın’ın parmakla gösterilecek başarılı bir il olacağını ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "AK Parti sadece bu salonlardan ibaret değil. İsminin kenarında il ve ilçe yönetim kurulu üyesi, belediye başkanı olan insanlardan ibaret değil. AK Parti bazen gözü yaşlı dualarda, bir öksüzün göz yaşında ve Allah razı olsun duasındadır. Biz siyaseti görev bilinci, sorumluluk bilinci, aşk ve heyecanla yapıyoruz. Allah hiç kimsenin gözündeki ve kalbindeki heyecanı dindirmesin. Eğer heyecan olmazsa bu dava yürümez. Hamdolsun geçen hafta yine bu salonda büyük bir coşku ile il kongremizi gerçekleştirdik. Bugün kadın kollarımız haftaya da gençlik kollarımızın ilk kongresini gerçekleştirerek kongre sürecimizi tamamlayacağız. 2023 hedefimize resmi takvime göre 2 buçuk yıl çalışacağımız bir dönem. Çok önemli bir süreçte bu kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Salgınla boğuşan dünyada güçlü olarak gördüğümüz devletlerin tuzla buz olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye dimdik ayakta. Sağlık sistemi ile de bir çok dünya ülkesine örnek oluyor. Hamdolsun milli savunma sanayimizdeki yükseliş, Suriye’de, Azerbaycan’daki başarılarımız artık dünyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi hiç bir şeyin eskisi olmadığının çok açık göstergesi. 2023 hedefimize emin adımlarla ilerlerken inanıyorum ki Aydın Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma gösterecek. 2023 seçim sonuçları açıklandığında da Allah’ın izni ile Aydın parmakla gösterilen bir il olacak ve bu başarıyı siz dava arkadaşlarımızın gayretleri ile gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne, Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Milletvekilleri, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Meltem Bölük, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
12°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13