banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları hangileri?
Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları hangileri?
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölümler 2 milyon 300 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölümler 2 milyon 300 bini geçti
Süleyman Soylu'nun tweetlerine 'nefret söylemi' kısıtlaması
Süleyman Soylu'nun tweetlerine 'nefret söylemi' kısıtlaması
Çalımbay: “Sivasspor’a sahip çıkmalıyız”
Çalımbay: “Sivasspor’a sahip çıkmalıyız”

AK Parti Aydın İl Genlik Kolları’nda Demir güven tazeledi

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Ali Demir yeniden seçilerek güven tazeledi.

AYDIN 05.02.2021, 23:11
5
AK Parti Aydın İl Genlik Kolları’nda Demir güven tazeledi

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Ali Demir yeniden seçilerek güven tazeledi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Aydın Milletvekilleri, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, ilçe belediye başkanları, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ve yönetimleri ile partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede zeybeklerin yaptığı gösteri büyük alkış aldı. Zeybek gösterisinin ardndan kongrenin açılış konuşmasını yapan Ali Demir, 2024 yılında Aydın’ın hasret kaldığı ak belediyeciliği Aydınlılarla buluşturmak için gün saydıklarını ifade etti. Pandemi sürecinde siyaset yapmanın kolay olmadığını kaydeden Demir, "Bizler bu süreçte mazlumların gür sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davasının yılmaz bekçileri olarak asla pes etmedik. Gençler üzerinden Türkiye’nin seçilmiş iradesine karşı çekilmeye çalışılan operasyonları malesef üzülerek izliyoruz. Cumhurbaşkanı olarak bu milletin oyları ile seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı meşru kabul etmeyerek, demokrasiye en büyük darbeyi vuranlar, bir rektörün atama usulüyle göreve başlamasını anti demokratik kabul edip kampüsleri adeta yangın yerine çevirmeye çalışıyorlar. Bizler bu oyunlara kanmayız, bu oyunlara gelmeyiz. Bırakın onlar nereye bakarlarsa baksınlar. Biz yukarıya baktığımızda ay yıldızlı şanlı bayrağımızı, önümüze baktığımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, sağımıza ve solumuza baktığımızda dava arkadaşlarımızı, ardımıza baktığımızda da Urumçi’den Üsküp’e kadar bizlere dua eden yüz milyonları görüyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlar, o gece ölümü öldürenleriz. Biz İHA ve SİHA’lar üretip Karabağ’ı zulümden kurtaranlarız. Dünya beşten büyüktür diyerek ilk kıblemiz Kudüs’ün ilhakını engelleyenleriz. Onlar batıl davalarını bırakın şirin göstermeye çalışsınlar. Son nefesimize kadar bizler, bu hak davayı ve bu davaya gönül verenleri başımız üstünde taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Kongelerin AK Parti’nin düğünleri olduğunu ifade eden AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti yurdun dört bir yanında yapılan kongrelerle tazeleniyor, kadrolarını genişletiyor. Kongrelerimiz partimizin şölen havasında, düğün havasında geçiyor. Bu düğün havası her siyasi partiye nasip olmaz. Aydınlı kardeşlerimizin heyecanını ve kararlılığını görmek beni çok mutlu etti. Hepinize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlerin bu kararlılığı ve çalışkanlığı ile bütün hedeflerimize inşallah tek tek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Mevcut başkan Ali Demir’in tek aday olarak seçime girdiği kongrede Demir yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Demir başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; "Ahmet Sefa Barutçu, Ahmet Yıldız, Akın Uzun, Ali Biçici, Alperen Izgır, Ayşenur Şeyma Girgin, Bahadır Karadereli, Hikmet Bahtiyar Yıldırım, Batuhan Eryalçın, Burak Kavak, Ceyhan Alhan, Cemal Başaran, Cemal Koyuncu, Devran Demirci, Dilek Duman, Dursun Aldeniz, Duygu Özfidan, Erdal Verir, Erdi Aydoğdu, Eren Salih Aksu, Esra Doğan, Fatih Demiral, Fatih Ulutaş, Furkan Kodalak, Gonca Kuruçay, Gökberk Görgülü, Haktan Yavaş, Halil Acar, M. Said Karadereli, Mahir Uğur, Manolya Ülkü, Mehmet Can Usta, Mustafa Melih Uçkun, Melike Maden, Meltem Binici, Merve Çelik, Muhammet El, Muhammet M. Kılıçaraslan, Mustafa Adsız, Nazlıcan Durmuş, Osman Sucu, Serap Yenigün, Sergen Taşdemir, Serhat Begeç, Ülfet Çiçek, Yunus Emre Sarıoğlu, Yunus Subaşı, Yusuf Acar, Yusuf Çelik."
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Kasımpaşa 22 26
13. Rizespor 22 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Everton 20 36
7. Tottenham 20 33
8. Chelsea 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16