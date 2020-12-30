banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
Putin'den dünya liderlerine yeni yıl mesajı
Putin'den dünya liderlerine yeni yıl mesajı
Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti
Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen’den yeni yıl mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yeni yıl mesajı yayımladı.

AYDIN 30.12.2020, 17:51
7
AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen’den yeni yıl mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yeni yıl mesajı yayımladı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Korona virüs başta olmak üzere birbirinden önemli ve etkisi devam eden gelişmelerin yaşandığı zor bir yılı geride bırakıyoruz. Bu münasebetle 2020 yılını bitirip 2021 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, öncelikle yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve başarılar diliyorum. Kıymetli hemşerilerim; Türkiye olarak, 2020 yılı içerisinde bir yandan Korona virüs ile mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken, bir yandan da yatırımları, üretimi ve ticareti de arttırmaya devam ettik. Dünyanın pek çok ülkesinde ekonomiler durma noktasına gelmişken, Türkiyemiz de her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla dev gibi eserlere imza attık, enerji alanında yaptığımız yatırımların neticelerini müjdelerle karşıladık, mazlum coğrafyaların dertlerine deva olduk. Refah, adalet ve barış için tüm dünyanın yardımına koştuk. Ülkemizden yardım bekleyen hiçbir mazlumu geri çevirmedik. Ayasofya’yı ibadete açtık. Hem bölgemizde, hem sınırlarımızı aşan coğrafyalarda adalet için mücadelemizi sürdürdük. Gerek iki devlet tek millet olarak gördüğümüz Can Azerbaycan’ın istiklal mücadelesine gerekse de salgın sürecinde tıbbi yardım bekleyen tüm ülkelere de aynı şekilde yardım elimizi uzattık. İnanıyoruz ki Türkiye dik duruşuyla, gönül coğrafyasıyla ve aziz milletiyle ay yıldızlı bayrağını her alanda en yükseklere çıkaracaktır. Yeni bir yıla girerken, bir yandan heyecanımız artıyor, bir yandan da umudumuz, gayretimiz, mücadelemiz güç kazanıyor. Yeni ve daha büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 2021 yılı gerek ülkemiz için, gerekse de Aydınımız için yeni hedeflerin, yeni fırsatların, yeni hizmetlerin, yeni yatırımların yılı olacaktır. Bildiğiniz gibi Aydın’ımıza AK Parti iktidarı olarak son 18 yılda birçok yatırımda bulunduk. Sağlık alanında, ulaşım alanında, eğitim alanında ve benzeri bir çok alanda büyük ölçekte projelerimiz ile yatırımlarımız ortada. Hastaneler ortada, Şehir hastanesi inşaatımız hayırlısı ile başladı, Aydın - Denizli Otoyolu, İzmir - Aydın otoyolundan sonra büyük bir beklentiydi çok şükür o projemizi de hayalden gerçeğe ulaştırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Efeler’de AYTER alanına Millet Bahçesi projemiz var, hali hazırda bitme aşamasına gelmiş Nazilli Millet Bahçesi projemiz var. Aydın Adalet Sarayı projemizi de inşallah çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Çine Adnan Menderes Barajı, asırlık bir rüyaydı. Baktığınız zaman bölgeye ciddi bir katkı sağlıyor. Yıllık milyar TL’lerle ölçülen rakamlar ile çiftçimize katkı sağlıyor. Bugüne kadar vermiş olduğumuz birçok vaadimizi bir bir yerine getirmenin huzurunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da hedefimiz, ülkemiz, milletimiz ve Aydın’ımız için güzel hizmetlerin devamını sizlerin dua ve desteğiyle sağlamak olacaktır. 2021 yılı, yepyeni ve büyük hedeflere koşan Yeni Türkiye için kilometre taşı bir yıl olarak tarihe geçecektir. Milletimizle beraber, kardeşliğimizle perçinlenerek ve bizi millet yapan değerlerimizi bir şuur halinde kuşanarak bu yıl daha da çok çalışacağız. Bu duygularla 2021 yılının sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu, hayırlı ve bereketli bir yıl olması dileğiyle, sevgili hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, yeryüzü cenneti Aydın’ımız ve Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Salgına karşı da Hükümetimizin yerinde ve zamanında aldığı tedbirlere uyalım. Sevdiklerimizin ve kendi sağlığımız için evde kalalım, sağlıklı kalalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Aldığımız tedbirlerle 2021 yılının salgının son bulduğu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 14 24
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12