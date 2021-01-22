AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen mazbatasını aldı

Hafta başında gerçekleştirilen AK Parti Aydın İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kongresi’nde yeniden il başkanı olarak seçilen Ömer Özmen mazbatasını aldı. Özmen, “Tüm dava arkadaşlarımızla birlikte 2023 yılında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklandık” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi 18 Ocak Pazartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi Kongreye tek aday olarak giren mevcut il başkanı Ömer Özmen güven tazeleyerek yeniden AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na seçildi. Özmen kongrenin ardından bugün mazbatasını aldı. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Efeler İlçe Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını teslim alan Özmen, “Gerçekleştirilen kongremizde göreve seçilen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza hayırlı hizmetler diliyorum. Aydınımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımız bir dönem olacak. Kongremizde de ifade ettiğimiz gibi 18 Ocak Pazartesi itibari ile Aydın’da yeni bir sayfa açtık, yeni bir besmele çektik. 118 bin üyemiz ile birlikte 2023 yılına kadar her gün seçim varmış gibi çalışmanın gayreti içerisinde olacağız. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası noktasında bu süreçte bize destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aydın ve ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

“AK Parti’nin Aydın’da yükselen bir oy grafiği var”

Salgından sonra Türkiye’nin hızlı bir yükselişe gececiğine inandığını ifade eden Özmen, “Korona virüse karşı aşılamalar tüm hızıyla sürüyor. Sayı 1 milyonun üzerini geçti. En kısa sürede okullarımız da açılacak. Okullar da açıldığında sistemin yavaş yavaş normale döneceğine inanıyorum. Bu salgından sonra inşallah Türkiye’nin hızlı bir yükselişi başlayacak. Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Bunları da yerine getirmenin gayreti olacağız” diye konuştu.

“Hedef 2023”

Tüm partililer gibi AK Parti Aydın İl Teşkilatı olarak 2023’de gerçekleştirilecek seçimlere odaklandıklarını sözlerine ekleyen İl Başkanı Özmen, “AK Parti’nin Aydın’da yükselen bir oy grafiği var. Ancak buna rağmen istediğimiz neticeleri elde edemedik. Bu yükselen trendi daha da yükseğe götürerek hem 2023 hem de 2024 seçimlerinde hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bizim için öncelikli hedef ve seçim 2023 yılında Cumhur İttifakı ile birlikte gerçekleştireceğimiz hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleridir” ifadelerini kullanarak tüm partililer ile birlikte bu noktaya odaklanacaklarını kaydetti.