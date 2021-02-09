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AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen, “18 yılda toplamda 18 milyar TL destek sağladık”

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aydın’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulundu. Özmen, “Aydın’ımıza tarımsal destek ve yatırımlar noktasında 18 yılda toplamda 18 milyar TL destek sağladık” dedi.

AYDIN 09.02.2021, 11:30
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AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen, “18 yılda toplamda 18 milyar TL destek sağladık”

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aydın’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulundu. Özmen, “Aydın’ımıza tarımsal destek ve yatırımlar noktasında 18 yılda toplamda 18 milyar TL destek sağladık” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi Aydın’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Öncelikle bakanımızı şehrimizde görmekten, ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek isterim ve ziyaretleri sebebi ile de kendisine tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ederim. Bakanımızın da ilimize teşrifi sebebi ile paylaşmakta ve hatırlatmakta fayda var, bildiğiniz üzere Aydın’ımıza tarımsal destek ve yatırımlar noktasında 18 yılda toplamda 18 milyar TL destek sağladık. Son 3 yılda 2,5 milyar TL tarımsal destek ve yatırım, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 136 projeye 70 milyon TL hibe ve 2 bin 095 kişiye istihdam sağladık. Bunun yanı sıra 64 milyon TL yem bitkileri desteğinde bulunduk” dedi.

Aydın’da orman yatırımları kapsamında 18 yılda 90 milyon fidan dikildiğini kaydeden Özmen, “Aydın Orman Yatırımları kapsamında son 18 yılda 579 bin dekar alanda 90 milyon fidan diktik. Son 3 yılda 34 milyon TL yatırım yaptık, 19 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 51 yerleşim biriminde 105 bin adet gelir getirici tür fidan diktik, 6 mesire yeri, 4 bal ormanı tesis ettik, 7 milyon TL Orköy desteği sağladık. Geleceğe nefes ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 55 lokasyonda 123 bin fidan diktik” diye konuştu.

AK Partili Özmen sulama yatırımları kapsamında son 18 yılda 7 milyar TL sulama yatırımında bulunduklarını belirterek, “ Suyun gücü milletle buluşuyor diye bir sözümüz var, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık geçen yıl ve son 3 yılda 570 milyon TL sulama yatırımları yaptık. Bunlar, 2 baraj, 2 gölet ve bent, 2 içme suyu tesisi, 7 sulama tesisi, 5 taşkın tesisi. 1,3 milyon m3 içme suyu temini sağladık.14, 6 milyon m3 su depoladık, bunun yanı sıra 30.500 dekar araziyi sulamaya açtık” ifadelerini kullandı.

141 yıllık hayali gerçekleştirdik

Çine Adnan Menderes Barajı ile 141 yıllık hayal gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Özmen, “İkizdere barajı ile Efeler ve civarının, Dandalaz Barajı ile Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve civarının içme suyu ihtiyacı 2050 yılına kadar sağladık. Sarıçay Barajı ile de batı bölgemizin su ihtiyacı da inşallah gidererek suyun gücü milletle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Pakdemirli’nin de ziyaret sırasında tüm kamuoyu ile paylaştığı müjdeleri de detaylandıran Özmen; “Tarımsal ve Kırsal Kalkınma alanında, bitkisel üretim kapsamında 7 yeni proje başlatıyoruz. 37,4 milyon TL yem bitkileri desteğini hayırlısı ile Cuma günü ödüyoruz. Kıvırcık ve Karya Koyunu soy kütüğü kapsamına alıyoruz. IPARD-9. Başvuru çağrı döneminde toplam hibe miktarı 15 milyon TL olan 16 projeyi destek kapsamına alıyoruz. Bunun yanı sıra 1 milyar 125 milyon lira bütçeli IPARD-2 10. başvuru dönemi de devam ediyor.

İnşallah Ormancılık faaliyetleri kapsamında 14 milyon TL yatırım yapacağız. 12 bin dekar arazide 3 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 1, 6 milyon adet fidan üreteceğiz. Orman köylülerimize de 2,5 milyon TL ORKÖY kredi ve hibe desteği sunacağız. 500 dekar alanda 8.000 kestane ile gelir getirici ağaçlandırma yapacağız.

Doğa koruma müjdeleri kapsamında Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkında dalış eğitim ve su sporları ile doğa eğitim merkezleri kuracağız. Aynı zamanda doğaya 1.150 adet kınalı keklik salımı yapacağız.

Sulama müjdeleri kapsamında Aydın’ımızda toplam 10 tesiste 516 milyon liralık yatırım yapılacak. Çine Sulaması kapsamında 66 bin 800 dekar arazi sulanacak. Nazilli’mize, maliyeti 150 milyon TL’yi bulacak, 10,7 milyon m3 içme suyu temin edilecek. Karacasu, Koçarlı, Çine, Yenipazar, Karpuzlu ve Söke’mizde de tarımsal sulama projelerimiz hayırlısı ile hayata geçirilecek. Bakınız Karacasu Güzelköy ve Çamköy yer üstü sulaması maliyeti 6 milyon TL, 1660 dekar arazi sulanacak. Karacasu Çamarası sunu besle projesi maliyeti 1,5 milyon TL. Koçarlı Kocababa Deresi Islahı Maliyeti 5,5 Milyon TL. Çine sulaması drenaj kanalları maliyeti 59 milyon TL. Karpuzlu Tekeler 1-2 Hayvan içme suyu göletleri maliyeti 11 milyon TL, toplamda 59.000 m depolama hacmi. Koçarlı Mersinbeleni ve Bağarcık Göletleri maliyeti 12,5 milyon TL. Yenipazar Katrancı Göleti ve sulaması maliyeti 34 milyon TL, toplamda 859.000msu biriktirme hacmi ve 1450 dekar arazinin sulanması amaçlanmakta. Son olarak Aydın-Söke Çayı ıslahı 1. Kısım taşkın koruma projesi maliyeti ise 12,5 milyon TL.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Çiftçimiz, üreticimiz bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler, biçsinler. Biz çiftçimizin, üreticimizin yanındayız, arkasındayız” sözünü anımsatan Özmen, Aydın’a ziyarette bulunan Bakan Pakdemirli’ye teşekkür ederek, yapılan ve yapılacak tüm yatırımların Aydın’a hayırlar getirmesini temenni etti.
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