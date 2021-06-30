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AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Korona virüs döneminde mesai mefhumu gözetmeksizin işlerinin başında olan çalışanlarını unutmadı. Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yapan sağlık personeline salgın dönemindeki çalışma ve azimlerinden dolayı çiçek takdim etti.

AYDIN 30.06.2021, 11:38
AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Korona virüs döneminde mesai mefhumu gözetmeksizin işlerinin başında olan çalışanlarını unutmadı. Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yapan sağlık personeline salgın dönemindeki çalışma ve azimlerinden dolayı çiçek takdim etti.

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, "Efeler Gençlik Kolları olarak salgın döneminde bizler için büyük fedakarlık ile en önde mücadele eden sağlık çalışanlarımıza minnetarız. Onlar bu zorlu süreçte bizler virüsten çekinirken hastalarla sürekli temas halinde kendilerinden ve ailelerinden büyük fedakarlıklar ile mücadele ettiler. Herşey için teşekkür ederiz. Milletimizden, 1 Temmuz itibari ile kısıtlamalar kalksa bile temizlik, mesafe ve maske kurallarına aynı şekilde riayet etmeleri ve virüsten kurtulmanın yolu olan aşılarını zamanında yaptırmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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