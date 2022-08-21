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Ailemle Spor Yapıyorum projesi Aydın’da büyük ilgi gördü

Ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Ailemle Spor Yapıyorum” projesi Aydın’da da büyük ilgi gördü. Bu çerçevede Söke ilçesinde çocuklarıyla bir araya gelen anneler, basketbol eğitimine katıldı.

AYDIN 21.08.2022, 14:34
Ailemle Spor Yapıyorum projesi Aydın’da büyük ilgi gördü

Ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Ailemle Spor Yapıyorum” projesi Aydın’da da büyük ilgi gördü. Bu çerçevede Söke ilçesinde çocuklarıyla bir araya gelen anneler, basketbol eğitimine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından organize edilen, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ailemle Spor Yapıyorum" projesi Aydın’da büyük ilgi gördü. Sağlıklı bir toplum oluşturma amacıyla hayata geçirilen projede ailelerin spor yapmasını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek, sosyal medyanın yoğun kullanıldığı toplum hayatında yetişkinlerin bilgisayar, tablet ve telefon başında geçirdikleri hareketsiz zaman dilimini en aza indirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede Söke ilçesinde aileler çocuklarıyla birlikte gerçekleştirilen basketbol eğitimlerine katıldı. Renkli görüntülere sahne olan eğitimlerden memnun olduklarını ifade eden ebeveynler ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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