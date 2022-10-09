Afrodisias antik kentinde "Şifa veren ele vefa" konseri

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti’nde gerçekleştirilen konser ile meme kanserine dikkat çekildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde kentte meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Şifa veren ele vefa” konseri düzenlendi. Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde çalışan ve emekli sağlık personellerinden oluşan Türk Müziği Korosu birbirinden güzel türkülerle, izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy himayesinde yürütülen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi çerçevesinde geçtiğimiz aylarda sağlık personellerinin katılımıyla kurulan Türk Müziği Korosu, ikinci konserini Afrodisias Antik Kenti’nde verdi. Meme kanserine dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla antik kente açılan 4 sütunlu Tetrapylon Kapısı önünde düzenlenen konser, izleyenlerden tam not aldı.

“Sevilen türküler seslendirildi”

35 solist 10 saz ekibinden oluşan koroyu, Aydın Efeler Atatürk Anadolu Lisesi Müzik öğretmeni ve aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi THM korosu şefi Tuncay Kıvrak, yönetti. Solo ve koro olmak üzere sevilen şarkı ve türkülerden oluşan 19 eser seslendirildi. Hicaz, kürdili hicazkar, muhayyer kürdi, acem kürdi ve uşak makamlarında seslendirilen Türk Sanat Müziği konseri, Türk Halk Müziği ile devam etti. Efeler diyarı Aydın yöresine ait “Şu Dalmadan geçtin mi?” adlı türküyü, Mustafa Öztürk zeybek oyunuyla eşlik etti. Nazilli ve Muğla yöresinin ardından Anadolu türküleriyle devam eden türküler geçidi, usta ozanlar Aşık Veysel ve Neşat Ertaş’ın dillerden düşmeyen eserleri seslendirildi. Uzun havanın ardından hareketli türkülerle son bulan konserde izleyenlerin kulakların pası silindi.

Büyük bir beğeni ve coşkuyla izlenen konserin sonunda, Vali Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile birlikte koro şefi Tuncay Kıvrak’a, çiçek takdim edip sanatseverlere muhteşem bir gece yaşatan tüm solist ve saz ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Mesleğe ilk Karacasu Lisesi’nde başlayıp 15 yıl görev yaptıktan sonra Aydın Atatürk Lisesi’ne atanan koro şefi Tuncay Kıvrak ise “Yıllar sonra mesleğe ilk adım attığım Karacasu’da, antik kentte konser vermiş olmaktan son derece mutlu, bir o kadar gururlu ve heyecanlıyım. Umarım çağımızın hastalığı olan meme kanserine farkındalık oluşturmuşuzdur ” dedi.