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Afetlerde Doğum ve Yenidoğan Bakımı Konulu UMKE Geliştirme Eğitimi düzenlendi
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından ’23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde Afetlerde Doğum ve Yenidoğan Bakımı konulu geliştirme eğitimi gerçekleştirildi.
AYDIN 30.08.2022, 09:43
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından ’23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde Afetlerde Doğum ve Yenidoğan Bakımı konulu geliştirme eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitimin birinci günü Aydın Sağlık Müdürlüğü eğitim salonlarında teorik olarak, 2. gün ise sahada vaka çalışmaları üzerine uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitim, Aydın’da meydana gelen 6,4 büyüklüğünde bir deprem sonrası özel kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde göçük oluşması ve mahsur kalan gebelerin kurtarılması senaryosu üzerine tatbikatla son buldu.
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