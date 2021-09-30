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AFAD Nazillili vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor

AFAD Aydın İl Müdürlüğü Nazilli’de kurduğu afet eğitim çadırı ve dağıtılan broşürler ile vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor.

AYDIN 30.09.2021, 10:17
AFAD Nazillili vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor

AFAD Aydın İl Müdürlüğü Nazilli’de kurduğu afet eğitim çadırı ve dağıtılan broşürler ile vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 2021 yılının ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilmesi dolayısıyla AFAD Aydın İl Müdürlüğü afet farkındalık eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından belirlenen program dahilinde Aydın’ın Nazilli ilçesindeki vatandaşlara afet farkındalık eğitimleri veriliyor. İlçede kurulan afet eğitim çadırında ekipler vatandaşlara, temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar, yangın ve tahliye gibi konularında bilgilendirmelerde bulunuyor. Çarşı esnafını da ziyaret ederek bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler esnaflara afet ve acil durumlar hakkında bilgiler veriyor.

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