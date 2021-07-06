AFAD Aydın İl Müdürlüğü kurum eğitimlerini sürdürüyor

AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (MEB-AKUB) üyelerine eğitim verildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü personelleri tarafından 2019 yılında kurulan 20 kişilik ekip büyümeye devam ediyor. İlk oluşturulan ekibe ilaveten ikinci 20 kişilik ekip de eğitimlerini sürdürüyor. Olası bir afet durumunda vatandaşların yardımına koşmak her türlü eğitimi alan ekibe AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından Hafif Kurtarma Eğitimi verildi. 32 saatlik eğitim sonunda AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, gönüllülere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.