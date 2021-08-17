ADVAK Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) 2019-2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ADVAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Vakfın 2019-2020 bilançosu ve gelir tablosunun sunulduğu toplantıda, 2021 yılı bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Vakfın olanaklarının önümüzdeki süreçte ivme kazanacağını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ personeli ve öğrencilerinin vakıf olanaklarından aktif olarak fayda sağlaması adına çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna üye seçiminin gerçekleşmesinin ardından görüş ve öneriler ile toplantı sona erdi.

Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADVAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren, yönetim kurulu üyeleri katıldı.