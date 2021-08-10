ADÜ’yü 15 bin öğrenci sanal ortamda inceledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik düzenlenen Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı, gerçekleştirilirken, Adnan Menderes Üniversitesi’ni 15 bin öğrenci sanal ortamda inceleme fırsatı buldu.

Pandemi sürecinde olası riskleri en aza indirgeyerek öğrencilerin tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefleyen fuar, 4 gün boyunca öğrencilere rehberlik ederek kampüs alanı, şehir ve üniversitenin öğrencilere sağladığı olanaklar ile ilgili bilgi verdi. Fuarda yaklaşık 15 bin öğrenci sanal alanda Adnan Menderes Üniversitesi’ni inceledi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Toplumun bir üyesi olarak sadece kişisel başarılarla ön planda olan bireyler değil, bilimsel bilgi, veri ve ilkeleri önceleyen, sorgulayan ve işbirliğine açık davranış formları sergileyerek hedefine ulaşabilen mezunlar; evrensel düşünen, milli, medeni ve öncü insanlar yetiştirmek hedefimiz” dedi.

Üniversitenin hoşgörü temelli ve çağdaş bir anlayışla eğitime yeni bir dinamizm kattığını vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, tercih yapacak gençleri üniversiteye davet etti.