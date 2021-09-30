banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

ADÜ’nün ortağı olduğu Avrupa Birliği projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) ortağı olduğu ’Probiotics in Animal Husbandry’ adlı Erasmus + Avrupa Birliği projesinin ilk eğitim toplantısı, proje ortağı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nce düzenlendi.

AYDIN 30.09.2021, 09:12
ADÜ’nün ortağı olduğu Avrupa Birliği projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) ortağı olduğu ’Probiotics in Animal Husbandry’ adlı Erasmus + Avrupa Birliği projesinin ilk eğitim toplantısı, proje ortağı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nce düzenlendi.

Projenin Türk ortakları tarafından gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, 1. gün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2. gün Balıkesir Üniversitesi 3. gün Adnan Menderes Üniversitesi’nden proje araştırıcıları eğitim sunumları gerçekleştirdi. Eğitimin 3. günü, ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, doktora öğrencileri Alkan Çağlı ve Selda Manav eğitici olarak sunumlarını gerçekleştirdiler. Eğitimin 4. gününde çiftlik ziyaretleri ve üniversite tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Eğitimin son gününde ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünce proje heyetine katılım belgeleri takdim edilerek, eğitim programı tamamlandı.

Toplantıya, Moldova, Bulgaristan, Sırbistan, Litvanya ortakları ile Türkiye’den Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi proje araştırıcıları ve hayvancılık alanında çalışan uzmanlarla, yetiştiriciler katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0