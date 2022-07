ADÜ’nün mühendisleri kep fırlattı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Törene; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Böğrekci, Genel Sekreter Yardımcıları Erdal Meşe ve Aybüke Kurt, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ADÜ’nün tanıtım videosu ve öğrencilerinden fotoğraflarından hazırlanan barkovizyon gösterimi ile AYDANS Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibinin gösterisi gerçekleşti.

Mezun öğrenciler ile birlikte medeniyetimizin daha da yükseğe taşınacağına inancın tam olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Rekabet şartlarının geliştiği dünyamızda sürekli yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren çok önemli bölümlerden mezun oluyorsunuz bu gururu sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerle birlikte daha ülkemize kazandıracak çok şeyimiz medeniyetimize yapacak çok hizmetimiz, gelecek nesillere aktaracak daha çok umudumuz var. Hayali olmayanın hedefi, hedefi olmayanın da rotası olmaz. Hep birlikte medeniyetimizi daha yükseğe taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizi göreve getirdiği günden beri hep şunu söyledik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde, huzuru sağlayacağız, akademik başarıyı arttıracağız ve her türlü illegal yapılanmanın üniversite içinde ya ayağını keseceğiz ya da soluğunu keseceğiz dedik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada paralel yapının; FETÖ Terör Örgütünün ve evlatlarımızı kandırmak için yola çıkmış tüm yapıların inlerine girdik. ADÜ’de hiçbir illegal yapının bu şerefli kurumla isimlerinin anılmasına, bu kurumda yapılanmasına izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Allah da onlara fırsat vermesin. Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama her seferinden üstesinden gelmesini bildik. Niyet hayır olunca akıbette hayır olur. Farklı kisveler adı altında ADÜ’nün saygınlığını, itibarını, ismini hedef alan, personelimizin kuruma olan sevgisini, sadakatini, inancını hedef alan çok cepheli taarruzla karşı karşıya kaldık; ancak tüm plan kuranların üzerinde teslim olduğumuz bir Allah var, rabbim kimseye fırsat vermedi. Eğitimde sistemimizde, sanayi ile işbirliğinde, turizmde, tarımda, Sporda, yüksek lisans ve doktora programlarımızda ve bütün fakültelerimizde; insanlarımızın hayatına dokunan her alanda, Üniversitemizde çok büyük çalışmalara imza attık. Kampüs alanımızın çok büyük bir kısmını engelsiz kampüs noktasına getirdik; Bunun için Türkiye’de ilk defa biz bir çalıştay düzenledik, ikincisini yine bu sene Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde paydaş olarak gerçekleştirdik. Çok Şükür ki yatırımlarımız ve projelerimizle, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni köklü üniversiteler seviyesinin üzerine çıkartacak altyapıyı kurduk. Şimdi bu altyapı üzerinde üniversitemiz tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleri, gücü, programıyla Türkiye’nin en büyük üniversiteleri arasına girecek yeni bir atılımın eşiğinde. İnşallah, Üniversitemiz bizim bile hayal ettiğimiz noktanın çok daha ilerisinde olacak, daha iyi yerlere gelecek. Üniversitenizle her zaman gurur duyacaksınız. Mesleğinizin etik değerlerine her zaman sahip çıkmanızı diliyorum. Gittiğiniz her yerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni temsil edeceksiniz. Bizim sizlere olan güvenimiz tam. Medeniyetimiz ve kültürümüz sizin de gayretlerinizle yükselecek. Mezuniyetiniz hayırlı olsun” dedi.

Mühendislik Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Dönem birincisi Esra Avcı’ya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in başarı plaketini vermesinin ardından Avcı, mezuniyet kütüğüne plakasını çaktı ve yaptığı konuşmada mezunlar adına öğretim üyeleri ve ailelere teşekkür etti.

Mühendislik Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Dönem İkincisi Tuğçe Çördük’e ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz’ün, Dönem Üçüncüsü Hasan Nassıf’a Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş’ın plaket ve hediyelerini vermesinin ardından mezun öğrencilere öğretim üyeleri tarafından diplomaları verildi.

Öğrencilerin Mühendislik Yeminini etmelerinin ardından keplerini atmaları ile tören sona erdi.