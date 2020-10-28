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ADÜ’lü öğretim üyesi Bilim ve Danışma Kurulu’na görevlendirildi

ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. AHMET BİLDİREN

AYDIN 28.10.2020, 09:31
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ADÜ’lü öğretim üyesi Bilim ve Danışma Kurulu’na görevlendirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan "Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Eğitim, Bilim ve Danışma Kurulu”na görevlendirildi.

Ülkemizdeki özel yetenekli öğrencilere uygulanan eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak, aldıkları eğitimden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak adına çalışmalar yürüten kurulda yer alacak olan Doç. Dr. Ahmet Bildiren, özel yetenekli bireylere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretilmesi, gerçekleştirilen uygulamaları ve mevcut politikaları değerlendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek.

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