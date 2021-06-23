ADÜ’lü öğretim üyelerinden kişisel gelişim eğitimi

Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, hakim ve savcı adaylarına yönelik olarak kişisel gelişim eğitimi veren öğretim üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, ADÜSEM Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Nermin Koruklu, Doç. Dr. Fatma Çakır, Şube Müdürü Hatice Yurtsever Işık ve öğretim üyeleri bulundu.

Toplum düzeni adına adalet kavramının büyük önem taşıdığını vurgulayan ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Üniversitemiz ve Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleşen kişisel gelişim seminerleri ile yapılan bilgi paylaşımları çok değerli. Toplum düzenine katkı sağlayacak her türlü iş birliği çalışmasına hazırız” dedi.

ADÜSEM tarafından Aydın Adliyesinde görevli olan hakim ve savcı adaylarına yönelik olarak düzenlenen kişisel gelişim eğitimlerini gerçekleştiren öğretim üyeleri görüşlerini paylaşarak, katkı vermekten dolayı memnuniyet içerisinde olduklarını ifade ettiler.

Eğitimlerde; Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şakiroğlu ‘Öfke Kontrolü’, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt ‘Protokol Kuralları’, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı İcil Tuncer ‘Etkili İletişim Teknikleri’, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı ‘Etkili Yazım ve Hızlı Okuma Teknikleri’, İletişim Fakültesi Medya Çalışmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hicabi Arslan ise ‘Medya Okur Yazarlığı’ konularında seminer verdi.

Toplantı, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın öğretim üyelerine Teşekkür Belgesi ve çiçek takdim etmesi ile sona erdi.