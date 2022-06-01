ADÜ’lü öğrencilerden köy okullarına anlamlı destek

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ilçenin en uzak mahallerinde bulunan ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulundu. Kırsal Aşağı Örencik ve Yukarı Örencik Mahallelerindeki ilkokul öğrencileri hediyeler ile çok mutlu oldu.

ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, sosyal sorumluluk dersleri çerçevesinde ilçenin en uzak mahalleleri olan Kırsal Aşağı Örencik ve Yukarı Örencik Mahallelerinde bulunan ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulundu. Aşağı Örencik İlkokulu Müdürü Serdar Cızdaman ve Yukarı Örencik İlkokulu Müdürü Murat Öztürk, misafir öğrencilerle birlikte ilkokul öğrencilerinin mutluluklarına ortak oldular. Ziyaret sonunda okullardaki öğretmenler ile öğrenciler, duydukları mutluluğu ifade ederek destek veren öğrencilere teşekkür ettiler.

ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Gülşah Kale yaptığı bilgilendirmede, “Sosyal Sorumluluk dersi çerçevesinde bugünün çocuklarına yapılan yatırımın geleceği şekillendireceği inancıyla ‘Minik kalplere dokun, geleceğe dokun’ projesinde köy okullarındaki çocukların eksiklerinin giderilmesi amaçlandı. Bu nedenle Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek ihtiyaç analizi yapan öğrenciler, kırsal Aşağı Örencik ile Yukarı Örencik İlkokullarındaki öğrencilere defter, boyama kitabı, kalem gibi sarf malzemelerinin yanı sıra okullardaki eksik ecza dolabı malzemelerini de tedarik ettiler. Hediyelerin dağıtımı sırasında öğrencilerle balonlar ve müzik eşliğinde eğlendiler” dedi.