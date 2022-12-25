ADÜ’lü öğrenciler çevre temizliğine dikkat çekti

ADÜ Koçarlı Meslek Yüksekokulunda eğitim gören üniversiteli gençler, kampüs içerisinde gerçekleştirdikleri etkinlik ile çevre temizliğine dikkat çektiler.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Güney Kampüsü’nde yer alan Koçarlı Meslek Yüksekokulu’nda Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde çevre temizleme etkinliği düzenlendi. Çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, herkesi çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya, çevreyi ve kampüsü temiz tutmaya davet etti. Öğr. Gör. Ayfer Ergezen koordinatörlüğünde, Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, akademik personel ve tüm program öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.