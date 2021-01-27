ADÜ’lü milli güreşçi Arslan, Rektör Aldemir ile görüştü

Fransa ‘da gerçekleşen Büyükler Uluslararası Grand Prix turnuvasında 3. olan Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi mezunu öğrencimiz Cengiz Arslan ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, 25 Ocak 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Cengiz Arslan ziyarette yaptığı görüşmede “ Bu madalyayı sporcunun her zaman yanında olan Üniversitemize armağan ediyorum daha güzel başarılarda imza atacağıma inancım tam. Üzerimizde büyük katkıları olan başta Üniversitemiz Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal’a, üzerimde emeği olan tüm hocalarıma sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan ve halen okumakta olan tüm öğrencilerimizin başarılarını yakından takip ettiklerini belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, “Öğrencilerimiz başarıları ile Üniversitemizi ve bizleri gururlandıyor. Tüm öğrencilerimizin yolları açık olsun” dedi.

Cengiz Arslan’ın yakın zamanda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen şampiyonada 72 kiloda mindere çıkarak Dünya 3.’sü olmasının ardından yine gurur verici bir başka başarı kazanmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerimizden gelen bu başarıların gurur verici olduğunu söyledi

Ziyaret, Cengiz Arslan’ın Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e milli takım forması hediye etmesinin ardından sona erdi.