ADÜ’lü intörn öğrencileri Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarını inceledi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf intörn öğrencisi 30 doktor adayı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Halk Sağlığı stajı uygulamaları çerçevesine Personel Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan’ın başkanlığında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf intörn öğrencisi 30 doktor adayı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkanlıklar ve bağlı birimlerin işleyişi hakkında birim sorumluları tarafından bilgi alan öğrencilere kurum tanıtımı yapıldı.