ADÜ’den Söke’ye anlamlı jest

Merkez üstü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan ve Aydın ilini de etkileyen depremden etkilenen Söke Nebahat Alpan İlkokulu ve Ortaokulu binalarının kullanılamaz hale gelmesi üzerine öğrencilerin eğitim yeri talebini karşılamak için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Söke Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, rektörlük makamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, 30 Ekim 2020 tarihinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında binası zarar gören Söke Nebahat Alpan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri eğitimlerine 2020-2021 Eğitim Yılı tamamlanıncaya kadar ADÜ çatısı altında devam edecek. ADÜ binasının halihazırda aktif olarak kullanıldığını, yeni bölümlerin açılması için Yükseköğretim Kuruluna ADÜ Senatosu’ndan tekliflerin gittiğini ve önümüzdeki yıldan itibaren ilgili binada mimarlık fakültesinin öğrencilerinin öğrenim sürdüğü bir dönem yaşanmasını umduklarını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir binayı geçici bir süreyle Sökeli bugünün küçükleri geleceğin üniversiteli misafirleriyle paylaşacak olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemiz bir devlet üniversitedir, kapılarımız sadece gençlere değil her yaş grubundan öğrenciye sonuna kadar açıktır. Söke’deki okulumuzun durumunu haber alır almaz, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cumali Öksüz, koordinasyonunda öğrencilerimizin eğitiminin aksamaması adına gerekli çalışmayı başlattık. Üniversitemiz çatısı altında minik öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak olmak bizler için oldukça değerli” dedi.

İş birliğinin mimarlarından Söke Kaymakamı Soner Zeybek başta olmak üzere öğrencilerin sorumluluğunu üzerinde hisseden kamu kurum ve kuruluşlarının örnek bir çabaya imza attıklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Eğitimin devamlığını sağlamak adına yürütülen çalışma oldukça önemli. Üniversite olarak öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, bu çocuklar bizim geleceğimiz, bu çocuklar yarın ülkenin geleceğine hizmet edecek çocuklardır” diye konuştu.