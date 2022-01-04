ADÜ’deki konser beğeniyle izlendi

Adnan Menderes Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü öğretim elemanları tarafından düzenlenen konser, Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğe, Devlet Konservatuarı başta olmak üzere ADÜ’nün farklı birimlerinden öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Konserde, Dr. Öğr. Üyesi Birol Aydın (Keman), Öğr. Gör. Deniz Çağlar (Viyola), Öğr. Gör. Elif Yazgan (Piyano), Öğr. Gör. Aleksandr Mekaev (Piyano) ve Öğr. Gör. Elena Yusupova (Piyano), A. Skriyabin, W.A. Mozart, A. Piazzola ve F. Schubert’in eserlerini seslendirdi.

Etkinlik, Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Emre Üstgül’ün, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun’un etkinlikte görev alan öğretim elemanları için hazırlamış olduğu teşekkür belgelerini takdim etmesi ile son buldu.