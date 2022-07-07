ADÜ’de ’Yenidoğan Canlandırma Programı Kursu’ düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü iş birliği ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Kursu düzenlendi.

Doğumda gelişebilecek yeni doğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan program çerçevesinde ‘Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi’, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Üç gün süren kursta 41 katılımcı düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sibel Şeker’in koordinatörlüğünde düzenlenen ve üç gün süren eğitime; kurs sorumlusu Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Filiz Güngör ve Uzm. Dr. Erol Işık, Prof. Dr. Hüsniye Çalışır, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Şeker, Uzm. Ebe Vesile Ünay, Hem. Esma Turan, Hem. Gamze Taşcıoğlu ve Hem. Kader Işık eğitimci olarak katıldı.

Eğitim programında NRP eğitimcileri tarafından, yenidoğana en uygun güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı. Yürütülen programlar ve çalışmalarla doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı olumsuzlukları en aza indirmede önemli bir başarı elde edildiği ve bebek ölüm hızının azaltıldığı belirtildi.

Uygulayıcı eğitimin son gününde uygulama ve yapılan sınav değerlendirilmesi sonucu sertifika almaya hak kazanan katılımcılar için düzenlenen törene; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Taşpınar, Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayden Çoban, NRP eğitimcileri ile kursiyerler katıldı.

Kapanış ve sertifika töreninde konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Yenidoğan ölümlerinin azalmasında Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitiminin önemine dikkat çekerek, bu eğitimler sayesinde yenidoğan ölümlerinin önlenebileceğine değindi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayden Çoban’da kapanış konuşmasında bebeklerin ilk nefeslerinde hayata sağlıklı başlamaları için gereken uygulamaları hayata geçirecek sağlık çalışanlarının Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi almasının önemine vurgu yaptı. Çoban aynı zamanda NRP programının yürütülmesinde önemli katkılar sunan değerli eğitimcilere, programın düzenlenmesinde yer alan ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, mesleki yaşamlarında önemli katkılar sağlayacağı inancıyla sertifika almaya hak kazanan tüm katılımcıları kutlayarak konuşmasını tamamladı.

Kapanış programı, eğitimci ekibe teşekkür belgeleri ve katılımcılara sertifikaların verilmesi ile son buldu.