ADÜ’de ’Üniversiteler Arası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları’ açılış töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ’Türkiye Üniversiteler Arası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları’ açılış töreni Binali Yıldırım Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan müsabakaların açılış törenine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, federasyon temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Binali Yıldırım Spor Salonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan müsabakalarda yarışacak tüm sporculara başarılar diledi. Son dönemde ülke olarak pek çok branşta tarihi başarılar elde ettiğimize değinen Rektör Aldemir, “Sporcu eğitim merkezleri, altyapıda gerçekleşen önemli tesisleşme çalışmaları yetenek taramaları, milli sporcu bursları gibi çalışmalar bu başarıların kilometre taşlarıdır” dedi.

Program çıkışı merkez yemekhane önünde Milli Değerler Topluluğu öğrencilerinin hazırlamış olduğu fotoğraf sergisini gezen Aldemir, sergiyi düzenleyen öğrencilerle sohbet etti.