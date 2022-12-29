ADÜ’de trombon ve piyano konseri gerçekleşti

Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleştirilen konsere, Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri başta olmak üzere ADÜ’nün farklı birimlerinden öğretim elemanları, öğrenciler ile aileleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu konserde; Evrim Can Doğan trambon ve Atakan Sarı da piyanoda sergiledikleri performanslarıyla büyük beğeni aldı. Chopin, Debussy ve Beethoven’ın eserlerinin icra edildiği konserde eserler ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Program, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Topoğlu’nun, Evrimcan Doğan ve Atakan Sarı’ya teşekkürlerini ileterek hediye takdiminin ardından sona erdi.