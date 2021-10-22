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ADÜ’de ’Temiz Fakülte Sağlıklı Eğitim’ etkinliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen ‘Temiz Fakülte, Sağlıklı Eğitim’ etkinliği fakülte çevresinde gerçekleştirildi.

AYDIN 22.10.2021, 16:33
ADÜ’de ’Temiz Fakülte Sağlıklı Eğitim’ etkinliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen ‘Temiz Fakülte, Sağlıklı Eğitim’ etkinliği fakülte çevresinde gerçekleştirildi.

Çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Serkan Öncü, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Filiz Abacıgil, Doç. Dr. Songül Çildağ, Tıp Fakültesi 5. Dönem Öğrenci Temsilcisi Ertuğrul Yülek, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Öğrenci Temsilcisi Ertuğrul Yülek, dekanlığın, akademisyenlerin ve öğrencilerin destekleriyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bilindiği gibi temizlik kadar önemli olan bir diğer husus da kirletmemektir. Bu konuda da Tıp Fakültesi öğrencilerinin gerekli bilinci göstereceklerine inancımız tam. Katılarak destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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