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ADÜ’de sürekli işçi personel alımı sonuçları açıklandı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE YAPILAN BAŞVURULAR GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI.
AYDIN 30.10.2020, 12:36
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere yapılan başvurular gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları açıklandı.
ADÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla alınan personel başvurularının gerçekleşen sözlü sınav sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürekli işçi olarak 2 kadın güvenlik görevlisi, 10 erkek güvenlik görevlisi ile 8 temizlik hizmetleri görevlisi göreve başlayacak.
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