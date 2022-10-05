ADÜ’de Sivil Senato, yeni akademik yılda ilk toplantısını gerçekleştirdi

Üniversite-Kent iş birliğini en üst düzeye çıkarmak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve diğer paydaşlar arasında eğitim, sağlık, spor ekonomik ve kültürel alanda ilişkileri güçlendirmek adına kurulan Sivil Senato yeni akademik yıldaki ilk toplantısını Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirdi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Sivil Senato Yönetim Kurulu üyeleri Yalçın Pekgüzel, Fırat Barışık, Cemil Şahin, Demet Pilevneli, Yürütme Kurulu üyeleri ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Sekreter V. Doç Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Sekreterya da ise Veli Tiryaki ve İdari Mali İşler Daire Başkan V. Faruk Uludağlı ile sivil senato senatöreleri yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yeni Akademik yılda bizim heyecanımız ve motivasyonumuz kıymetli öğrencilerimize kavuşmak oldu, tercih döneminin ardından büyük bir heyecanla yeni akademik yıla çok şükür ki başladık. Yeni dönemin hem Üniversitemiz hem de sivil senatomuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yeni akademik yıl, eğitim, yemek ücretleri, burs konu başlıklarıyla toplanan sivil senatoda senatörler taleplerini dile getirdi. ADÜ’ye yeni bölümlerin kazandırılması konusunda taleplerin olduğunu ifade eden senatörler, ayrıca tarım ve hayvancılık konularında sivil toplum kuruluşları ile paydaş projelerin yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Girişimcilere üniversitenin çeşitli konularda eğitim vermesi konusunda da isteklerini ileten senatörler, ayrıca özellikle tarım konusunda üreticiye destek verilmesi, üretim modellemeleri ve üretimde risk analizlerinin yapılması hususlarında da talepte bulundurlar. Sivil senatonun daha sık toplanması hususunda da fikir birliğine varılan oturumda senatörler görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından yapılacaklar ve belirlenecek gündem ile ilgili görüşmelerle sona erdi.