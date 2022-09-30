ADÜ’de ’Sınıfta Biri Var’ etkinliğinde eski ve yeni öğrenciler buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ’Sınıfta Mezun Var’ etkinliğinin ilk konuğu Müzük Bölümü 2022 yılı Birincisi Mert Dağlı oldu.

2022-2023 Güz Yarıyılı Müzik Bölümü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen buluşmada 2022 yılı mezunu ve Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Mert Dağlı, lisans öğrencileriyle ile okul boyunca yaşadığı deneyimlerini paylaştı. ’Sınıfta Mezun Var’ başlığı ile AİSYEM Konferans Salonunda oryantasyon ayı çerçevesinde gerçekleşen toplantıya, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı.