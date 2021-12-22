ADÜ’de ’Siber Zorbalık Konferansı’ gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle ’Siber Suç Nedir? Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı Siber Zorbalık Teknoloji Bağımlılığı’ adlı konferans gerçekleşti.

Konferansta Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tugay Barış Güneş, ’Artan siber suçlar noktasında neler yapabiliriz?, Kendimizi nasıl koruyabiliriz?’ sorularının cevabına yanıt verdi. Günümüzde siber zorbalığın önemli olduğuna dikkat çeken Güneş, “Günümüzde teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık önemli bir konu bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de oldukça önemli. Akademisyen ve öğrencilere ulaşarak bu anlamda Türkiye’ye bir örnek teşkil edebilmek amacımızdır” dedi.

“Bir ürüne para vermiyorsanız, ürün sizsiniz demektir”

Türkiye’de 60 milyon insanın interneti aktif olarak kullandığını ifade eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ümit Şahin ise konuşmasında “Ülkemizde son yapılan çalışmalara göre evlerimizin yüzde 92’sinde internete ulaşma imkanı var ve pandemi ile beraber artan internet üzerinden yapılan alışverişlerde de yüzde 44 oranında artış yaşandı. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar ve uygulamalar indirilirken verilen kişisel bilgiler sayesinde bilgilerimizi elde edip kötü amaçlar doğrultusunda kullananlara karşı dikkatli olmalıyız. Türkiye’de şuan 60 milyon insan interneti aktif olarak kullanıyor. Unutmamalıyız ki bir ürüne para vermiyorsanız ürün sizsiniz demektir” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medya özgürlük alanı değildir”

Konferansta Siber Suçlarla Mücadele Şube Görevlisi Uğur Bulut, sunumunda sosyal medya üzerinden yapılan hakaret, şantaj, iftira terör propagandası, hesap hackleme, cinsel istismar, dolandırıcılık gibi davranışların siber suçlar kapsamına girdiğini belirterek, “Normal şartlarda sosyal medya hesaplarını çalmak mümkün değildir. Ancak kullanıcılara gönderilen sahte linkler aracılığıyla hesabınız çalınabilir. Bu işlemin kurtarılma oranı yüz kişide sekiz kişidir. Ayrıca sosyal medya bireylerin düşündüğü gibi bir özgürlük alanı değildir. Yapmış olduğunuz en küçük paylaşımdan beğeniye kadar hepsinden mesul olduğunuzu unutmamanız gerekir” dedi.

“ADÜ TV ile bilinçlendirmeye çalışıyoruz”

ADÜ TV aracılığıyla gençleri siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova ise Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında çocukları ve gençleri, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında ADÜ TV stüdyolarında hazırlanan filmlerle bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, konuşmacılara teşekkür etti. Soru cevap bölümü ile devam eden Konferans, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tugay Barış Güneş, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Seçim, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ümit Şahin, Kütüphane Daire Başkanı Ögr. Gör. Özden Faydalıgül, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.