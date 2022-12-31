ADÜ’de ‘Sarıkamış’ temalı konferans düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu tarafından Sarıkamış Harekatının 108. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ’Sarıkamış’ temalı konferans Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlyas Karabıyık’ın yaptığı konferansa; öğretim üyeleri ve farklı fakültelerden öğrenciler katıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Toksoy’un ’Sarıkamış’ temasıyla konuşmacı olarak yer aldığı konferansta Doç. Dr. Toksoy; Osmanlı Devleti’nin ittifak arayışı, Sarıkamış Taarruz Harekatının nedenleri-sonuçları, 9. Kolordu, 10. Kolordu ve 11. Kolordu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toksoy, “Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Osmanlı ordusunun Rus işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düşen askerlerimizi minnetle anıyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

ADÜ Aydın Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İlyas Karabıyık’ın, Doç. Dr. Ahmet Toksoy’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdiminin ardından program sona erdi.