ADÜ’de ‘Sahne Korkusu’ eğitimi verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından “Sahne Korkusu” etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte sahne korkusunun nedenleri, sonuçları ve bu gibi durumlarda neler yapılması gerektiği, performans kaygısı, korku, ürkme, sosyal fobi nedir ve çeşitleri nelerdir gibi konu başlıklarda eğitimler verildi. Sahne korkusunun yenilmesi ile ilgili örneklendirmeler yapılırken, etkinlik katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Ayrıca ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu ve akademik personel ile öğrencilerin katıldığı etkinliğin sunumu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Topoğlu tarafından yapıldı.