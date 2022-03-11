ADÜ’de Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Topluluğu Mesleki Gelişim Konferansı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Topluluğu tarafından kariyer sohbetleri kapsamında ‘Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Topluluğu Mesleki Gelişim’adlı konferans, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Konferansa, Toplululuk Danışman Hocası Prof. Dr. Dide Kılıçalp Kılınç, Tuğba Çetinel, Öğr. Gör. Mahmut Çeri, Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevde Esra Sert, Diyetisyen Rana Alkanalka, Diyetisyen Deniz Işık, Diyetisyen Tuba Çetinel öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Diyetisyen Tuğba Çetinal, “Öncelikle gelen hastaların kan tahlilleri ile biokimya hormon tahlillerini yapıyoruz. Hasta profili çoğunlukla kilo verme olayı olmasına rağmen özellikle dahiliye, kadın doğum branşlarından konsilasyonla gebelik şekeri, çocuklarda kilo ile ilgili sorunlar gibi konularda başka vakalarda gelebiliyor" dedi.

Aydın Devlet Hastanesi Diyetisyeni Deniz Işık ise, “Hastanemizde beslenme alanında ne varsa biz sorumluyuz. Aydın merkezde yer alan Diyet Polikinliği ile halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Vaka çeşitliği bakımından yüzde 80 temelinde obezite olan hastalıklar oluyor” diyerek sözlerine son verdi.

Konferans, soru-cevap bölümü ve katılımcılara çiçek takdimi ile sona erdi.